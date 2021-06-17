Мэр Краснодара рассказал о своем самочувствии после прививки от COVID-19

Мэр привился от коронавируса

Мэр Краснодара Евгений Первышов сделал первый укол от коронавируса вчера, 16 июня. И уже чувствует себя хорошо.

- После прививки все хорошо. Никаких болезненных ощущений, - написал он в своем тг-канале.

Также глава Краснодара отметил, что однажды переболевший не защищен от повторного заболевания, а болезнь может вернуться в наши семьи.

Напомним, весной Евгений Первышов попал в больницу в коронавирусом. Перенес болезнь он относительно легко, но не получил иммунитета от инфекции.