Кубань возвращается к тяжелым показателям заболеваемости коронавирусом

Власти края рассматривают возможность обязательной вакцинации от коронавируса

Краснодарский край возвращается к тяжелым показателям зима по заболеваемости коронавирусом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

- 110 госпитализаций с подозрением на ковид за сутки. И это только Краснодар. Мы возвращаемся к тяжелым показателям зимы. Скорая помощь работает в авральном режиме, - написала вице-губернатор.

Напомним, что сегодня в администрации региона решается вопрос об обязательной вакцинации для всего населения Кубани. Решение должно стать известно с минуты на минуту.

Также в Краснодарском крае начнется вакцинация от коронавируса и для животных. Специально для домашних питомцев был разработан препарат – «Карнивак-Ков».