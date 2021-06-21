Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае могут ввести обязательную вакцинацию населения. Такую возможность в понедельник, 21 июня, обсудят на совещании губернатора Кубани Вениамина Кондратьев.

- Главе региона важно услышать мнение ведущих медицинских сотрудников региона и главного санитарного врача, – рассказал «КП» – Кубань» источник.

Ранее обязательная вакцинация населения была введена в Москве. Она коснулась отдельных групп граждан. По большей части это сотрудники сфер торговли и услуг. Речь шла об общепите, торговых точках, салонах красоты, фитнес-клубах, банках, транспорте, ЖКХ и энергетике, театрах, музеях, библиотеках, МФЦ и госслужбах и не только.

Кого коснется обязательная вакцинация населения на Кубани, пока неизвестно. Не исключено, что в регионе будет принято постановление, подобное столичному.

Пока в Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация населения. Она началась еще в конце 2020 года. Задача прививочной кампании – создание коллективного иммунитета. Это проверенный способ в борьбе с COVID-19.

- Коллективный иммунитет появляется, когда процент вакцинированных людей превышает 60%. Задача, поставленная краевым минздравом, – добиться, чтобы этот порог был пройден до сентября-октября этого года. Чтобы свыше 60% людей привились в течение лета, до сентября. Наш крайний резерв – октябрь этого года, – сказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

В понедельник, 21 июня, стало известно, что заболевших коронавирусом непривитых сотрудников администрации лишат надбавок и премий.

Об этом заявил глава города Евгений Первышов на аппаратном совещании.

- Речь идет именно о сотрудниках, которые не привились от коронавируса, но заболели COVID-19, – подтвердили «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Сейчас в краевом центре в краевом центре продолжают работу сразу шести мобильных пунктов. Также сделать прививку от COVID-19 можно во всех городских поликлиниках. Записаться на прием удобно через портал Госуслуг. Всего на Кубани работают свыше 200 пунктов вакцинации от коронавируса.

Бесплатно получить вакцину может любой желающий. Главное – чтобы у человек не было противопоказаний.

Отметим, что ситуация с распространением инфекции на Кубани остается под контролем. Хотя уже вторую неделю в крае сохраняется рост заболевших.

Тем не менее на Кубани уже несколько месяцев не было новых вспышек и очагов заболеваемости.

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