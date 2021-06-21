Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 в сфере услуг: кому нужно прививаться и когда

На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 была введена вслед за Москвой. Она коснется сферы услуг. Рассказываем, кому обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 нужна в первую очередь, где прививаться и когда.

Кого будут прививать:

- работников торговли;

-салонов красоты, бань, саун, соляриев, бассейнов, фитнесс-клубов, массажистов;

- сотрудников общепита;

- работников финансовых организаций, сотрудников почты;

- сотрудников МФЦ;

- водителей такси, общественного транспорта;

- учителей, врачей, работников соцзащиты, ЖКХ, энергетики;

-работников учреждений культуры, детских игровых комнат;

- госслужащих.

АДРЕСА, ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ