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ЗДОРОВЬЕ21 июня 2021 17:57

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 в сфере услуг: кому нужно прививаться и когда

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 вынуждает сотрудников сферы услуг сделать прививку
Варвара ДЫМ
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На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 была введена вслед за Москвой. Она коснется сферы услуг. Рассказываем, кому обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 нужна в первую очередь, где прививаться и когда.

Кого будут прививать:

- работников торговли;

-салонов красоты, бань, саун, соляриев, бассейнов, фитнесс-клубов, массажистов;

- сотрудников общепита;

- работников финансовых организаций, сотрудников почты;

- сотрудников МФЦ;

- водителей такси, общественного транспорта;

- учителей, врачей, работников соцзащиты, ЖКХ, энергетики;

-работников учреждений культуры, детских игровых комнат;

- госслужащих.

АДРЕСА, ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

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