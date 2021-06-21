Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 в сфере услуг: кому нужно прививаться и когда

На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 была введена вслед за Москвой. Она коснется сферы услуг. Рассказываем, кому обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 нужна в первую очередь, где прививаться и когда.
Кого будут прививать:
- работников торговли;
-салонов красоты, бань, саун, соляриев, бассейнов, фитнесс-клубов, массажистов;
- сотрудников общепита;
- работников финансовых организаций, сотрудников почты;
- сотрудников МФЦ;
- водителей такси, общественного транспорта;
- учителей, врачей, работников соцзащиты, ЖКХ, энергетики;
-работников учреждений культуры, детских игровых комнат;
- госслужащих.
АДРЕСА, ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ