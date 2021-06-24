Обязательный сертификат о вакцинации для туристов в Краснодарском крае: с какого числа, кому нужно прививаться

Без сертификата о прививке отдохнуть на Черноморских курортах не получится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае заметно ухудшилась. Число госпитализированных в сутки составляет более ста человек, введена обязательная вакцинация от коронавируса. Чиновники, работники систем питания и обслуживания, все специалисты по работе с людьми ринулись делать прививки. Работодателям предписали привить всех своих сотрудников не позднее 23 августа. Исключение – люди с медицинскими противопоказаниями.

Обязательная вакцинация коснулась и туристов. 24 июня губернатор Кубани провел заседание с оперштабом, на которое пригласил представителей гостиничного бизнеса. Вместе они решили, как дальше строить свою работу в условиях новой волны пандемии.

Итак, с 1 июля отели, гостиницы, пансионаты и курорты будут принимать отдыхающих только с наличием у них отрицательного ПЦР-теста или документа, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.

Такая мера продлится только месяц. С 1 августа ограничения станут жетсче. Заселиться в отель на Черном море можно будет только с сертификатом о вакцинации. Получить его можно на портале Госуслуг.

- С 1 августа в средствах размещения смогут останавливаться только вакцинированные туристы. Исключение – отдыхающие с противопоказаниями к прививке, - заявил губернатор.

Ограничение не распространяется на детские лагеря и санатории. Детям сертификаты о вакцинациях для путешествий не нужны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 июля 2021 года: обязательная вакцинация или ПЦР тест при заселении в отель

Курорты Краснодарского края закрывают для непривитых туристов. Делать это будут в два этапа. Публикуем правила въезда в Краснодарский край для туристов с 1 июля 2021 года.

- С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях Краснодарского края будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, - пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев (читайте далее).