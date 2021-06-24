Спят и едят: после объявления об обязательной вакцинации в поликлиниках Краснодара появились очереди

А еще несколько недель назад коридоры поликлиник были пустые Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Роспотребнадзор Краснодарского края опубликовал постановление «О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям». Проще говоря - об обязательной вакцинации. На основании этого документа работники из сферы образования, торговли, транспортных организаций, бытового обслуживания и общепита должны до 23 июля привиться первым компонентов вакцины от коронавируса. До 23 августа - вторым. Главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина оценила нынешнюю эпидситуацию как неблагополучную.

А пойти на эти меры решили в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Например, 24 июня в крае 123 заболевших, тогда как еще в прошлом месяце инфицированных было не больше ста. Статистика тревожит. Поэтому с просьбой ввести обязательную вакцинацию работающих в сфере услуг в регионе к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву обратились ведущие врачи края. И Кондратьев поддержал медиков.

Поликлиника №19 Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Жители Краснодара на новость об обязательной вакцинации отреагировали быстро - в поликлиниках образовались очереди на прививку. Все суетятся, в том числе и медики. В поликлинике №9 на улице Атарбекова, 27, очередь на вакцинацию с самого утра. Узнать, кто здесь крайний, - практически невозможно. Все галдят и шумят и беспокойно смотрят на прививочный кабинет.

Десятая поликлинка Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

- Не переживайте, вакцины на всех хватит, - успокаивает женщина в белом халате. Но народ все же волнуется - как бы пройти вакцинацию за день. В поликлинике №1 на улице Орджоникидзе обстановка более спокойная, но людей тоже много. А вот в девятнадцатой, что на Офицерской, 39, практически отсутствуют очереди на вакцинацию. Людей здесь очень мало.

- Я хочу привиться «Спутником», заполнил все документы, обещают скоро вызвать, - говорит мужчина в синей футболке. В это время его как раз позвали в прививочный кабинет. - Всем желаю здоровья.

На улице Московской, 66, где находится поликлиника №16, очередь длинная, и все так и хотят попасть поскорее на укол. Их не устраивает то, что приходится ждать по нескольку часов.

- Люди кто в масках, кто - без, все близко друг к другу в огромной очереди, - говорит женщина в белой кофточке, представившаяся Мариной Власовой. Она ждет своей очереди на улице, чтобы не стоять вместе со всеми. - Но я обязательно привьюсь, здоровье важнее.

В поликлинике №7 на улице Пушкина, 51, тоже огромные очереди. Но кто-то даже успел уснуть. Здесь тоже обещают, что вакцины на всех хватит.

Поликлиника №7 Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

А вот в пятой поликлинике на улице Калинина, 243, к 11 утра вакцина уже вся закончилась, и медики предлагали всем пациентам прийти в другой день.

Мобильный пункт вакцинации на Красной Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Много желающих привиться и у мобильного пункта на Красной,139. Но внутрь (это здание банка) пускают по пять человек. Выходит женщина в белом халате и набирает группу, которая скрывается за коричневой пластмассовой дверью. Тут все расписано четко - зайти «просто спросить» не получится.

Мобильный пункт вакцинации на Красной Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

- На сегодняшний день в регион поставили около 800 тысяч доз вакцин, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в минздраве Краснодарского края. - В медицинских организациях в наличии три типа: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Все вакцины двухкомпонентные. Их вводят с интервалом от 14 до 21 дня. Общий коечный фонд в крае уже нарастили более чем на 500 мест, увеличив их общее число до 3000. На сегодняшний день свободны до 20%. При необходимости готовы ввести все доступные 7000 коек в 27 ковидных госпиталях.