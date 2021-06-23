Постановление Роспотребнадзора Краснодарского края об обязательной вакцинации от коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 официально введена. Соответствующее постановление подписал региональный Роспотребнадзор.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что с просьбой о введении обязательной вакцинации к нему обратились медики ведущих больниц региона.

- Ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми, – заявил глава региона.

Массовая вакцинация населения началась на Кубани еще в конце прошлого года. За шесть месяцев прививку от COVID-19 сделали свыше 700 000 жителей. Каждый день прирост составляет несколько тысяч.

Уже несколько месяцев на Кубани не фиксировалось вспышек заболеваемости инфекцией. Только для победы над пандемией нужен коллективный иммунитет. Он появится, когда вакцину получат минимум 60% взрослого населения. Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 ускорит этот процесс.

- Конечно, она нужна. Если определенные группы риска, которые наиболее подтверждены заболеваемости. Они обязаны прививаться. Просто раньше это носило рекомендательный характер, теперь – обязательный. Это те, к кто контактируют с большим количеством людей: врачи, учителя, транспортники. Вот их определит нам главный санитарный врач – и мы будем их прививать в обязательном порядке, а не рекомендательном, – сказал «КП» – Кубань» внештатный инфекционист Краснодарского края, Сергей Зотов.

Постановление

Постановление

КОНКРЕТНО

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 начнется в ближайшее время. Согласно постановлению, первую часть вакцины сотрудники должны получить до 23 июля, вторую - до 23 августа. К этой дате прививку должны сделать как минимум 60% работников организаций.

Кого будут прививать:

- работников образовательных организаций;

- работников организаций общественного питания;

- работников торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- работников организаций туристской отрасли;

- работников транспортных организаций;

- работников организаций в сфере бытового обслуживания.