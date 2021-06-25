Вениамин Кондратьев - туроператорам: за безопасность туристов отвечаем мы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ситуация с распространением коронавируса осложнилась по всей России, в том числе и в Краснодарском крае. Чтобы сохранить курортный сезон власти решили ввести ограничения. Теперь с 1 июля отели не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19, а с 1 августа – без сертификата о вакцинации.

Тем временем, туроператоры обратились к губернатору Краснодарского края не допустить провала курортного сезона. Вводимые меры, по оценке сообщества, резко негативно отразятся как на отдыхе туристов, так и на работе гостиничного и туроператорского бизнеса.

- В ассоциацию туроператоров поступили сотни писем и звонков от туристов, которые жалуются, что технически не успеют сделать прививку, и возмущенных тем, что зарубежные направления оставляют туристу выбор – ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а российские курорты – не оставляют такого выбора. Сложившаяся ситуация в свою очередь нанесет колоссальный удар по туроператорам, которые будут вынуждены осуществлять возвраты денежных средств туристам, - сообщили в пресс-службе АТОР.

Туроператоры попросили смягчить правила заселения в отели курортов. На губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в Краснодарском крае не ограничивают работу отелей, а сохраняют курортный сезон.

– Если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор. А этого никто не хочет. Сегодня мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон – как минимум, на осень. От вакцинации жителей зависит, каким он будет. Что касается 1 августа – пройдет больше месяца, и можно успеть все требования выполнить, – сказал губернатор.

Глава Кубани подчеркнул, что не хотел бы допустить повторения ситуации прошлого года, когда в регионе закрыли отели и гостиницы.

– Мы с уважением к относимся к туроператорам, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию с коронавирусом. В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей края и приезжающих к нам на отдых. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. Вакцинироваться можно в любой точке страны – бесплатно! – акцентировал Кондратьев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что режим повышенной готовности в крае продлили до 1 октября. На Кубани сохраняется масочный режим, соблюдение социальной дистанции и по-прежнему гражданам старше 65 лет предписывается оставаться на самоизоляции.

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