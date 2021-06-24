Какие ограничения действуют в Краснодарском крае из-за коронавируса: курорты закрыты для непривитых туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какие ограничения действуют в Краснодарском крае из-за коронавируса – этот вопрос волнует тысячи туристов со всей России. Теперь на курорты Кубани нельзя попасть без справки о прививки от COVID-19.

Новое правило вступит в силу 1 августа 2021 года. Это означает, что попасть на курорты Краснодарского края без прививки от коронавируса будет невозможно.

Хотя есть альтернатива. Если человек отказался от прививки, он может сдать тест на коронавирус. Главное – сделать это не позднее чем за 72 часа до заселения в отель.

Если результат будет отрицательным, туристу вручат ключ от номера. Это решение было принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Отметим, что исключения составят детские лагеря и медицинские организации. Они не подходят под новые правила.

Так какие ограничения действуют в Краснодарском крае из-за коронавируса?

Уже скоро на Кубани начнется обязательная вакцинация населения. Она коснется работников образовательных организаций, общественного питания, туристской отрасли, транспорта, торговли продовольственными и непродовольственными товарами и специалистов в сфере бытового обслуживания.

Первый компонент вакцины они должны получить до 23 июля, второй – до 23 августа.

«КП» – Кубань» выяснила, какие ограничения действуют в Краснодарском крае из-за коронавируса? В Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности.

Местные жители и туристы обязаны носить маски в общественных местах и торговых точках. Если человек этого не делает, продавцы имеют право не обслуживать покупателя, а сотрудники – не пустить в магазин.

Также люди должны соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра. Она сохраняется в общественном транспорте и магазинах. Кстати, кафе и пабы на Кубани работают до полуночи.