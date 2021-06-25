Штрафы - до 500 тыс рублей: как накажут гостиницы, которые будут принимать туристов без прививок

Минкурортов обещают штрафовать отели за непривитых туристов Фото: Евгения ОСТРАЯ

Пожалуй, истерия, связанная с закрытием курортов Краснодарского края, будет похлеще той, что повлекла за собой обязательная вакцинация во многих регионах страны. С 1 июля заселять в отели, гостиницы, санатории и пансионаты будут только по справке о вакцинации или действительному (он выдается на 72 часа) ПЦР об отсутствии вируса. А с 1 августа - только с сертификатом о вакцинации или с убедительным медицинским отводом от прививки.

Туристы, уже забронировавшие номера в гостиницах на побережьях обоих морей в регионе, почувствовали себя обманутыми. Туроператоры взвыли о массовой отмене туров, правда, как-то уж слишком молниеносно после заявления кубанских властей. На фоне всего этого абсолютно мимо проходит информация о том, что только за неделю в Краснодарском крае число заболевших выросло на 11 процентов.

- Туроператоры не решают проблем с местами в госпиталях, лекарствами, скорыми и тд. Поэтому уж позвольте, нам решать такие важные вопросы безопасности, - заявил глава региона Вениамин Кондратьев, когда АТОР обратился с требованием поменять условия допуска на курорты.

К слову, сейчас, как и год назад, просто так не попадешь ни в одну страну мира. В ту же Турцию на границе потребуют ПЦР-тест на ковид. Открыта дорога только тем, у кого на руках имеется прививочный сертификат.

- Если сравнивать с прошлым годом, когда все сотрудники туриндустрии были отправлены в отпуск без содержания, а по пляжам сновали карантинные патрули, то нынешнее решение более щадящее. Это позволяет предприятиям оставаться на плаву, - ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировал начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. - Но учитывая, что пиковым всегда был для курортов август, то. конечно, запреты скажутся. Открыты другие туристические направления, россияне предпочтут лететь туда.

В этих условиях, как было во время карантина, представители гостиничного бизнеса готовы идти на разные ухищрения.

- Знаете, что будет в итоге?! Мы будем принимать по правилам, как уже было в прошлом году, а частники - без всего, - говорит "КП" - Кубань" один из сочинских отельеров Армен Огасян.

Однако в минкурортов Краснодарского края утверждают, что за такую "несанкционку" накажут очень серьезно.

- Штраф за нарушение требований Роспотребнадзора очень существенный. До 500 тысяч рублей. Гостиницу могут также закрыть на три месяца, - говорят в ведомстве.

Так что следить обещают строго, задействуя все средства, если потребуется.

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