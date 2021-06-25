"Пухляш" в Краснодаре Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

«Пухляш» из Little Big спел караоке с жителями Краснодара. Любимчик публики зажег на Театральной площади краевого центра. Диму Красилова публика носила на руках.

Напомним, что год назад об обаятельном танцоре из Заринска узнала все страна. Дмитрий Красилов засветился в клипе петербургской группы Little Big. С песней UNO российская группа должна было покорять «Евровидение».

Сейчас Красилов задает танцевальные тренды в Тик-Токе. На его аккаунт подписано более 1,6 млн. человек. В Instagram – 187 тысяч подписчиков.

Танцуют все! Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Три дня назад Дмитрий отметил 27-летие. В сторис он бесконечно благодарил своих подписчиков за поздравления, где поклонники называли его «нежным пухляшом».

- Реву уже с 12 часов, это более чем приятно читать ваши поздравления. Люблю всех очень, - написал танцор. – И если я не буду выходить на связь неделю, знайте, что меня взяли в плен и пытаюсь веселым настроением и алкоголем (но это плохо!).

Концерт на площади Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Но на неделю он не пропал, а появился в Краснодаре, устроил танцевальный баттл и спел караоке.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как в начале мая «пухляш» с семьей отдыхал в Анапе. Он активно снимал на курорте контент для Тик-Тока, наслаждается прогулками на катере и, конечно, танцевал. Его зажигательный танец на набережной курортного города стал настоящим хитом в сети. На видео Дмитрий двигается в такт музыке, которая раздается из колонок у фонтана.