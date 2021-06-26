Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 июня 2021: свыше 765 жителей Кубани сделали прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Массовая вакцинация на Кубани продолжается. Прививку от страшной инфекции уже сделали сотни тысяч жителей Краснодарского края. Эта цифра увеличивается каждый день.
Так в регионе формируется коллективный иммунитет. Он появится, когда вакцину получат минимум 60% взрослого населения.
Уже сейчас прививку от страшной инфекции сделали 735 тысяч жителей Кубани. Всего в регионе работает 276 пунктов вакцинации от COVID-19.
–В ближайшее время ожидается поставка более 143 тыс. доз, – сказал главный внештатный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов.
На Кубани работают 276 пунктов вакцинации, в том числе, 72 выездных. Жители отдаленных поселений могут привиться на базе 24 мобильных ФАПов.
По данным на 25 июня, в Краснодарском крае заразились коронавирусом 130 человек. Больше всего заболевших в Краснодаре - 37 человек, затем в Сочи - 14. В остальных районах госпитализированных меньше десяти.
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