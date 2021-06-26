Названы самые зараженные города Краснодарского края, в антирейтинг попали и курорты

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом осложняется - уже неделю каждый день в регионе выявляют больше 130 случаев инфекции, хотя только неделю назад было в 20-30 случаев меньше.

По данным на 26 июня за сутки в госпитали Кубани попали 139 человек. Лидером зараженности стал Краснодар, здесь положительные тесты получили 35 пациентов. В антирейтинг также попали Тимашевский районе, Анапа, Сочи и Геленджик, здесь выявили 12, девять и по восемь случаев соответственно. По семь положительных результатов в Динском, Кавказском и Староминском районах.

- По пять человек заболели в Новороссийске, Туапсинском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах. По четыре новых пациента Ейском, Калининском и Красноармейском районах. По два – в Кореновском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Тбилисском и Гулькевичском. Единичные случаи выявили в Щербиновском, Новопокровском и Белоглинском районах, - сообщили в оперштабе.

В стационарах сейчас лечатся 1506 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому – 1157. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 65 человек, еще шесть – на экстракорпоральной мембранной оксигенации,.

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