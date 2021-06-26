Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июня 2021 14:02

Последствия ливня в Анапе 26 июня 2021: потоки воды сбивают с ног, после удара молнией дымятся оборванные провода

Последствия ливня в Анапе 26 июня 2021 сняли на видео
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот с видео

Скриншот с видео

Последствия ливня в Анапе 26 июня сейчас ликвидируют рабочие. Дождем принесло грязь на набережную курорта, а дороги и вовсе затопило.

Местные жители сообщают, что ливневки не справляются с потоками воды на проезде Кристальной, также бурлящая вода сбивает с ног на улице Промышленной.

Ситуация на дорогах в Анапе

Также в объективы мобильников попала обстановка в поселке Витязево. На кадрах видно, как дорогу переходит почти по колено в воде мамочка с ребёнком на руках.

Потоки в Анапе

А под Анапой по дороге на Куматырь молния ударила в столб. Из-за мощного разряда оборвало провода, они упали на землю и загорелись. На участке в обе стороны собрались вереницы машин, которые наблюдают за случившимся. Искрящиеся электрокабели очевидцы сняли на видео.

Дымятся оборванные провода в Анапе

Ранее «Комсомолка» в Геленджике также улицы города оказались под водой после ливня. Здесь на видео попала женщина, которую на дороге чуть ли не сносит с ног бурлящим потоком воды.

Последствия на курортах устраняют. Но ливни в регионе, как обещают синоптики, задержаться на все выходные. Также в МЧС предупреждали, что на реках ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

СтихияОбщество: ВОПРОС ДНЯ