В Сочи водитель вырубил самокатчика «пощечиной» за езду по трассе

Парня приводили в чувства прохожие

В Сочи произошел конфликт между самокатчиком и водителем. Они повздорили на улице Поярко. Автомобилисту не понравилось, что электротранспорт ехал по проезжей части.

- Самокатчик мчал по проезжей части, это и не понравилось автолюбителю, - рассказывают очевидцы.

Мужчина остановился и ударил парня на самокате так, что тот потерял сознание. Прохожие говорят, что со слов автомобилиста, он «хлопнул парню лишь пощечину».

Водитель с друзьями испугались и хотели парня погрузить в машину (с какой целью непонятно, остается надеяться, что хотели отвезти в больницу - авт.). Но подоспевшие очевидцы не дали это сделать, прохожие сами стали приводить пострадавшего в сознание. Скорую и полицию на место никто не вызвал, хотя такие предложения поступали.

Несмотря на это полицейские все равно проводят проверку.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Также устанавливаются участники конфликта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Напомним, что в кубанских городах ограничили скорость самокатов. Например, в Новороссийске можно передвигаться на этом транспорте не быстрее до 25 км/ч, по набережной – не быстрее 15 км/ч. А в Геленджике и вовсе избавляются от самокатчиков на набережной, чтобы любители скорости не создавали опасности для здоровья пешеходов. Здесь каждый раз вывозят незаконные прокатные стоянки.

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