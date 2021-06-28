Какие справки требуют у туристов на курортах Краснодарского края

Фото: Андрей АБРАМОВ.

Тем, кто запланировал свой отпуск на Черноморском или Азовском побережьях, следует подготовиться. И речь идет не только о купальниках и солнцезащитных средствах. В связи с тем, что врачи фиксируют рост заболеваемости (зараженных столько же, как было зимой), власти Краснодарского края решили ввести требования к туристам, которые собираются на отдых. Закрывать курорты и перекрывать дорогу к морю не собираются.

С 1 июля заселиться в гостиницу или отель можно будет непривитым туристам. Но это лишь на месяц. Отдыхающим необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, причем, что важно, действителен он должен быть лишь 72 часа.

А вот с 1 августа требования ужесточаются. Заселять будут только привитых взрослых, если у них нет противопоказаний. На стойке регистрации в гостинице приезжие показывают сертификат о вакцинации. После введения первого компонента вакцины врачи выдают бумагу, которую и необходимо предъявить для заселения.

Люди могут приехать со справкой о первом компоненте вакцинации, и если далее их отпуск выпадает на дату второй вакцины, могут привиться на курорте. И также с первой вакциной. Прививок на всех курортах Кубани с запасом. Причем выбрать отдыхающие смогут одну из трех вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Все они – двухкомпонентные.

Для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, необходим отрицательный ПЦР-тест и справка о медицинском отводе. Несовершеннолетним отпускника необходимо предъявить лишь отрицательный тест на COVID-19.

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