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Рассказываем подробности аварии, в которой инспектор ДПС сбил подростка на «зебре» в Сочи и уехал. Сотрудник ДПС, который сбил подростка в Сочи и уехал с места аварии, будет уволен. Полицейского накажут в установленном законом порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

26 июня в 16:35 на улице 20-ой Горно-стрелковой дивизии в Хостинском районе Сочи водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего. 12-летний мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в детскую больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники ГИБДД установили предполагаемого виновника ДТП. Им оказался турист - инспектор ДПС одного из территориальных отделов Санкт-Петербурга. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

- Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.24, ч. 1 ст. 12.26 и ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ: «Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования», «Нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП».

- В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, Сотрудник ГИБДД был за рублем автомобиля каршеринга. У мальчика диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Состояние ребенка стабильное. Сотрудник ДПС бросил машину прямо на улице и скрылся.