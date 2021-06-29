Затаились в ожидании: В Геленджике туристы не спешат отменять забронированные туры на август

В Геленджике сейчас отдыхают более 80 тысяч туристов. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Новые ковидные правила, введенные для туристов, заставили людей пересмотреть свои планы на отдых. Кто-то спешит перенести свой отпуск на более поздний срок, чтобы успеть привиться, а кто-то решает и вовсе повременить с каникулами на море. В сети даже появилась информация, что отказ от бронирования на курортах края составил 70%. «КП» - Кубань» выяснила, какая на самом деле обстановка у моря.

Так, в Геленджике отдыхают более 80 тысяч туристов. Половина из них, по данным администрации курорта, проживают в санаториях и пансионатах с лечением, гостиницах, отелях и гостевых домах.

- Наибольший процент отказа будет в средствах размещения «эконом-класса», где менее 50 номеров, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Гостям таких средств размещения будет наиболее сложно включить в свой ограниченный бюджет расходы на ПЦР. Помимо тестирования всех членов семьи, гости предпочитают добираться на отдых на собственном автомобиле, что повышает вероятность отказа от бронирования в случае негативного отношения к сложившейся ситуации.

При этом, уверяют власти Геленджика, процент отказов в крупных гостиницах с высоким суточным чеком пока незначителен.

- Гости, сталкиваясь с наличием штрафных санкций на перелет или железнодорожные билеты, путевки, принимают решение в пользу дополнительных расходов на соблюдение всех необходимых требований, - добавляют в администрации курорта.

По последним данным, в 56 гостиницах и отелях доля реальных отказов на июль составила 8% от общего объема бронирований. При этом 6% - это предоплаченная гарантированная бронь. А вот по августу большинство туристов заняли выжидательную позицию - ждут развития ситуации и смягчения введенных ограничений.

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