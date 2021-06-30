Кому еще разрешили отдыхать на курортах Краснодарского края по новым правилам

Курорты вводят новые правила с 1 июля

Туристы, переболевшие коронавирусом, тоже могут заселяться в отели, пансионаты, гостиницы и санатории Краснодарского края. Для них сделали исключение. Правда, эта норма будет действовать только до 1 августа.

Далее средства размещения запросят со всех желающих отдохнуть в регионе сертификат о вакцинации.

- Пока эпидемиологическая обстановка такова, что других мер нет, как обезопасить и отдыхающих, и персонал, и местных жителей, - уточнили "КП" - Кубань" в оперштабе.

Напомним, новые правила на курортах начинают действовать с завтрашнего дня, 1 июля.

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