95-летнюю ветерана труда пытали утюгом и ограбили на миллион рублей

Грабители задержаны и дают показания

95-летнего заслуженного работника культуры Краснодарского края, члена Союза журналистов СССР поджидали в подъезде двое. 29-летний мужчина и его 38-летняя жена дождались, когда пожилая женщина поднимется на свой этаж, а затем силой втолкнули ее в квартиру, связали и начали пытать.

Из комода пенсионерки грабители унесли миллион рублей. И забыли освободить свою жертву.

- Связанную женщину нашла соседка по лестничной клетке. Она же вызвала полицию и скорую помощь, - сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

Как выяснилось, нападавших пожилая женщина узнала и сразу же сообщила правоохранителям их имена. Раньше женщина помогала ей по хозяйству как социальный работник.

Полицейские нашли грабителей и задержали. Сейчас они дают показания.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), в связи с открывшимися обстоятельствами решается вопрос о переквалификации на статью 162 (разбой). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила Ирина Волк.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны пострадавшая пенсионерка работала в санитарном поезде. Долгие годы она возглавляла отдел культуры в издании "Советская Кубань".К счастью, женщина находится сейчас под присмотром врачей. Деньги ей тоже вернули.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянин изрезал подростка ножом во дворе многоэтажки и скрылся

У школьника - ранения брюшной полости и грудной клетки, травма печени (подробнее)