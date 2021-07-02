Хозяйка гостиницы в Анапе, которая обматерила гостей, а потом извинилась при полиции, снова оскорбила девушек. Теперь за поцелуи в номере

Фото: кадр из видео.

Извинениями скандал, разразившийся в гостевом доме «Атмосфера Джемете», не закончился. Как оказалось, он лишь набирает обороты. Напомним, эта резонансная история началась с обычной просьбы убрать номер. Приехавшие в гостиницу девушки при заселении, на минутку, в номер «люкс» за 3 тысячи рублей в сутки, заметили, что он толком не убран. На полу, по их словам, были собачья шерсть и песок, потому попросили об уборке. Вот только в ответ получили порцию оскорблений и нотаций.

- Тебя приняли, будь добра! - кричала хозяйка по имени Татьяна, нехотя подметая в номере. - Это первая линия, чего вы хотели? Конечно, песок будет!

Дальше женщина продолжила кричать, заявляя, что она «везде и всем платит» и никто не приедет к ней с проверками. Гостьи снимали все это на видео.

После такого монолога туристки поспешили съехать из гостиницы. Но ролик, который они записали во время одиозного выступления хозяйки, выложили в сеть. Видео быстро разлетелось по социальным сетям, и уже через пару часов попало к правоохранителям.

Когда сотрудники МВД Анапы нагрянули с проверкой в гостиницу, то управляющая сменила гнев на милость, уверяя, что ее разозлили и вообще неправильно поняли. А потом и вовсе на камеру нарочито извинилась. Но не прошло и суток, как женщина решила записать видеообращение, чтобы показать «обратную сторону медали». И в ролике Татьяна озвучила серьезные обвинения в сторону девушек.

По словам женщины, ее поведение было вполне объяснимо, ведь, когда она зашла в номер, то увидела, как туристки милуются на кровати.

- Я, как гражданин РФ, не приемлю такое, – заявляет Татьяна в новом видеобращении. - В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, женоподобных мужчин, обнимающихся и непонятно во что одевающихся. У нас отель за семейные ценности!

Более того, в своем видео Татьяна рекомендует всем, кто относится к сексуальным меньшинствам, не приезжать в их гостевой дом.

А еще хозяйка объясняет, что извинялась не перед постояльцами!

- Наш персонал не приемлет такого рода людей! – пригрозила управляющая.

Стоит сказать, что с таким гостеприимством бронировать номера туристы вряд ли захотят. Не исключено, что остановиться в гостевом доме скоро будет просто невозможно. Ведь после всех заявлений со стороны инстанций начались проверки.

- Считаю, что такое отношение возмутительно и абсолютно недопустимо, - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. - Предприятию и его сотрудникам выписан административный штраф.

За свои слова отельерша уже поплатилась, но возможно это только начало.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Тебя приняли, будь добра!»: хозяйка анапской гостиницы покрыла матом постояльцев, попросивших убрать номер

После того, как туристы выложили видео в соцсети, владелица гостевого дома публично извинилась (читайте далее)