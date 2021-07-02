Хозяйка гостиницы в Анапе, которая дважды оскорбила туристок, сообщила о закрытии

Фото: кадр из видео.

Вот уже второй день продолжается скандал, который разразился в анапской гостинице между хозяйкой и туристами. Напомним, резонансная история началась с обычной просьбы убрать номер. Приехавшие в гостевой дом девушки при заселении в номер заметили грязь - на полу, по их словам, был песок и шерсть, на кроватях грязное постельное белье. Постояльцам это, естественно, не понравилось - за номер они заплатили 3 тысячи и ждали чистоты и порядка. Потому девушки решили попросить навести порядок, но в ответ получили порцию оскорблений.

- Я тебе сказала, будет так, значит будет так. Мы тут платим везде. Вот и все. Тебя приняли, будь добра. А то у нее тут грязно, там. Белье у нее лежит за 5 тысяч, грязно ей, - кричала хозяйка.

В этот момент происходящее записывала на видео одна из девушек. Именно этот ролик обескураженные туристки выложили в Сеть, чтобы рассказать о том, с каким сервисом столкнулись.

Роликом заинтересовалась полиция. Правоохранители решили нагрянуть с проверкой в гостиницу, в итоге управляющая сменила гнев на милость. Женщина заверила, что ее неправильно поняли, а потом и вовсе на камеру нарочито извинилась. Но спустя несколько часов хозяйка гостевого дома записала отдельное видеообращение, где объяснила скандал с постояльцами своей нетерпимостью к ЛГБТ. Хозяйка рассказала, что когда она зашла в комнату, то девушки якобы лежали на кровати и целовались.

- В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, - заявила отельерша. - У нас отель за семейные ценности!

Судя по всему женщина хотела до победного отстаивать свою правоту. Но уже вечером 2 июля стало известно о закрытии гостевого дома, в котором произошел скандал. Об этом в своем Instagram сообщила сама хозяйка.

О закрытии гостиницы хозяйка сообщила сама.

- Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет и меня тоже, - сказала отельерша, удалив всю информацию о гостевом доме.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Хозяйка гостиницы в Анапе, которая обматерила гостей, а потом извинилась при полиции, снова оскорбила девушек. Теперь за поцелуи в номере

1 июля женщина закатила скандал из-за того, что постояльцы попросили её убрать в номере «люкс» песок и собачью шерсть (подробнее)

«Тебя приняли, будь добра!»: хозяйка анапской гостиницы покрыла матом постояльцев, попросивших убрать номер

После того, как туристы выложили видео в соцсети, владелица гостевого дома публично извинилась (читайте далее)