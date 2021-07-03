Упал с пожарной лестницы и разбился: сотрудник МЧС погиб, спасая людей из горевшей многоэтажки

Погибшему парню не было и 30 лет.

Пожар, который произошел в пятиэтажке в Горячем Ключе, унес жизнь одного человека. Как удалось узнать «КП» - Кубань», во время тушения огня погиб один из сотрудников МЧС Денис Глобенко. Мужчина вместе с коллегами прибыл на вызов буквально в течение пары минут.

Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

Уже на месте спасатели распределили работу. Пока одни занимались эвакуацией жильцов из полыхающего дома, другие начали тушить пламя, пожирающее крышу.

Поскольку основной очаг возгорания был на крыше, была задействована высотная техника. Тушили огонь в том числе и с помощью пожарных лестниц.

Фото: администрации края.

- Именно с нее спасатель и сорвался, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» очевидец трагедии Михаил. - Лестница была протянута до четвертого этажа. На ней работал мужчина, державший шланг с водой. В какой-то момент шланг упал, а через мгновенье сорвался с высоты и сам пожарный.

Старшему лейтенанту внутренней службы Денису Глобенко было 25 лет. На службе в МЧС он 8 лет.

- Прошел путь от начальника караула до начальника пожарной части. На его счету десятки спасённых жизней, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пока мужчина спасал других людей, дома его ждали супруга и маленькая дочь.

У мужчины остались супруга и маленькая дочь.

- Он был добрейшим человеком. Всегда помогал, готов был подменить любого на работе, от дежурств никогда не отлынивал, - говорят «КП» - Кубань» коллеги. - Работал много, старался для семьи, ведь у него дочурка совсем кроха еще. Больше всего сил сейчас понадобится его супруге, она очень тяжело переживает его смерть...

По решению Министра погибший пожарный Денис Глобенко за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей будет представлен к награде (посмертно).

Напомним, ранее были озвучены предварительные причины пожара в многоэтажке в Горячем Ключе. Изначально сообщалось, что кровля могла загореться из-за неисправной проводки. Однако сейчас удалось установить детали. Вероятная причина возгорания - неисправность электрического оборудования - кондиционера. По всей видимости, полетели искры, которые и привели к трагедии.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Сейчас родственники организовали сбор средств на похороны мужчины.

Карта Сбербанк:

5469 5200 2373 2456 (Анастасия Захаровна Г.) - жена погибшего.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает искренние соболезнования семье спасателя.

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