Разрушительный ураган в Абхазии, который снес крышу гостиницы, попал на видео

В результате стихии нашим сетям был нанесён большой ущерб. Фото: sukhum.apsny.land

На регионы Черноморского побережья обрушилась страшная непогода. Здесь не на шутку разыгрался шторм, порывами ветра валит деревья, а реки поднялись до критических отметок.

В Абхазии сняли на видео разрушительный ураган, который срывает крыши с домов и выворачивает с корнем деревья. Порывом ветра, как бумагу, снесло крышу с гостиницы «Интер-Сухум».

Последствия буйства стихии сейчас ликвидируют спасатели. Известно, что от сильного ветра сломило деревья в Новом Афоне, Пицунде и Гагре, также снесло кровлю на нескольких жилых домах. По предварительным данным никто не пострадал.

Также появилась информация, что большая часть Абхазии была обесточена на несколько часов. На месте работают ремонтные бригады.

Ранее «Комсомолка» сообщала о гибели российского туриста в Гагре. Приехавший из Саратова 42-летний мужчина отправился купаться в шторм и погиб на глазах очевидцев. Трехметровые волны не позволили оказать ему помощь. Тело погибшего начнут искать, как только стихнет шторм.

В Сочи сейчас тоже бушует непогода. На курорте жителей и гостей попросили подготовить необходимые вещи и документы на случай ЧС.