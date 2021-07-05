В Анапе семья отправилась купаться в шторм: двое взрослых и ребенок утонули, еще трое пропали без вести

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Трагедия случилась 5 июля на пляже вблизи поселка Витязево. Там две семьи с детьми отправились купаться в ураган. 12-летний школьник забрался в воду, и его начало уносить течением. На помощь сыну бросился отец, а затем и его друг. Двое мужчин несколько минут пытались бороться с волнами, однако их захлестнуло водой и они скрылись из виду.

Женщина, увидев, что ни ее сына, ни мужа нет в море, стала кричать. На помощь бросились очевидцы, однако живыми вытащить мужчин уже не удалось.

- Мой муж доставал их. Тела уже были синими, спасти не удалось, - рассказывает женщина о трагедии в социальных сетях.

Еще трое мужчин, которые бросились на помощь, пропали без вести. На берегу в это время остались мать со вторым сыном.

Сейчас на место выехали следователи и прокуратура.

- В отношении остальных граждан начата поисковая спасательная операция. На место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После случившегося на всех пляжах Анапы до конца 5 июля запретили купаться.

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