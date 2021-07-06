Видео с высоты птичьего полета: как выглядит наводнение в Краснодарском крае

Картина предстает печальная

Проливные дожди 5 и 6 июля в Краснодарском крае стали причиной трагедии. Стихия унесла жизни как минимум семерых людей, двое из которых - дети. Самые пострадавшие от наводнения районы - Горячий Ключ и Туапсе.

В Лермонтово обычно безобидная горная река уже в полдень стояла на критической отметке в 8 мм. После дождя она достигла 11,5 мм.

Почти 300 домов были погружены под воду. Сейчас она постепенно сходит, оставляя под собой тонны ила и мусора. У многих под ним погребены огороды.

- Главные управления на территории города Сочи, Горячий Ключ, Туапсинского, Славянского, Северского районов функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. Организована работа оперативных штабов, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Спасатели оказывают адресную помощь населению, проводятся работы по откачки воды с придомовых территорий. Продолжают работу мониторинговые группы по контролю за руслами рек. На данный момент остаются подтопленными 377 придворовых территорий и 314 домовладений, в 4 населенных пунктах 4 муниципальных образований, в которых проживает 1093 человека, из них 192 детей. Произошел размыв участка федеральной автомобильной дороги А-147 на участке Туапсе – Джубга. Движение организовано только для спецтранспорта.

Между тем, штормовое предупреждение продлили до 8 июля.