Евгения Медведева искупала на пляже в Сочи своего любимого французского бульдога

Фото: @jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева отдыхает в Сочи. Подробности времяпровождения на курорте она выкладывает на своей личной страничке в Instagram. Похоже, спортсменка еще не рискует купаться в море после недавнего наводнения в Сочи. Зато устроила морские ванны для своей любимой собаки - французского бульдога Джерри.

Напомним, что недавно Медведева завела еще и вторую собаку и продемонстрировала ее фото в Instagram.

- Тофу-чан, добро пожаловать в семью, – написала фигуристка

Судя по оптимистичным кадрам, курорт уже вернулся к обычному летнему режиму, спустя двое суток после выхода рек из берегов. Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%.

Несмотря на то, что штормовое предупреждение в Краснодарском крае еще продолжает действовать, синоптики сообщают о благоприятных погодных условиях в районе Сочи.

Одновременно Евгения Медведева продолжает поражать фанатов яркой фотосессией со своим другом Кристианом Костовым. В ее Instagram появилась третья серия снимков.

— Уровень света и сила будоражащих сознание ароматов достигли своей высочайшей точки — сопротивление было бесполезно. Они шли дальше, — говорится в начале поста Жени, который с восторгом восприняли фанаты.

Напомним, что в Сочи идут показы мюзикла на льду «Руслан и Людмила», в котором главную роль исполняют сразу три олимпийские чемпионки: Татьяна Навка, Алина Загитова и Аделина Сотникова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Евгения Медведева стала официальным послом Олимпийской команды России на Олимпийских играх в Токио.

Об этом было объявлено на пресс-конференции в Москве.