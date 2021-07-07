Страшные кадры: на фото затопленного Сочи из космоса виден весь масштаб трагедии

Адлер до и после затопления. Источник: официальный Telegram-канал ГК «Роскосмос»

Российский спутник снял последствия дождевого паводка в Сочи. Фотографии опубликованы на официальном Telegram-канале Государственной корпорации «Роскосмос». Кадры внушают ужас, раскрывая ужасающий масштаб трагедии. Напомним, что 5 июля на курорте выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории пансионатов, больниц и домов. Пострадали около 30 пляжей, в большей степени в Адлерском и Хостинском районах.

Июльская непогода наделала немало бед – из-за сильных ливней затопило несколько улиц, уносило машины и даже яхты, молодого парня убило деревом, еще двое человек пострадали. На следующий день ливень стих, но спасатели еще долго ликвидировали последствия. На территории всего курорта несколько дней действовало штормовое предупреждение.

7 июля в мэрии Сочи сообщили, что основные работы по ликвидации последствий стихии завершены.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления и подготовить пункты временного размещения. Глава края провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Хостинский район Сочи после затопления. Фото: официальный Telegram-канал ГК «Роскосмос»

За ночь с 6 на 7 июля с пляжей вывезено 700 тонн нанесенного мусора. В зону ЧС на курорте попали 19 улиц в Адлерском и Хостинском и Лазаревском районах. В общей сложности в Сочи произошли локальные подтопления около 70 домовладений.

Сейчас на курорте продолжается санитарная обработка улиц, а также очищенных от ила после подтопления домовладений для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал знаковые места Сочи. Это Адлерский район и Красная Поляна. Фото Сочи с орбиты он разместил на своей странице в Instagram. На них снимках снег, покрывающий горные вершины, напоминает гигантские звезды.

По его словам, не вспомнить, сколько раз космонавты пробегали по набережной от порта до границы и обратно. Сергей Кудь-Сверчков признался, что c нетерпением ждет дня, когда снова окажется на утренней пробежке по набережной Олимпийского парка.