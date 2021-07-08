Пять главных опасностей летнего шторма на Черном море: Что должен знать турист

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Этим летом Сочи лидирует по числу туристов, хотя погода на курорте радует не всегда. Отдыхающие проводят все время на пляже, лишь изредка выезжая на экскурсии. Поэтому самое большое огорчение для них – черный шар, его вывешивают, когда море штормит, и купаться запрещено. Выяснили, какие неприятные неожиданности может принести пляжный отдых в шторм.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Волны накатываются одна на другую, седые гребни вырастают в районе буйка, грохот разноситься по всему пляжу. Миллион мелких брызг насыщает воздух самыми полезными веществами.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Величественное и страшное зрелище, - делится впечатлениями туристка из Воронежа Алина Малова. – Говорят, что на шторм можно также бесконечно смотреть, как и на горящий камин.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Шторм выгоняет туристов с пляжной полосы, но не с набережной, давая возможность сделать самые эффектные снимки. Но, устав от фотосессии, туристы все равно лезут с бушующее море помочить ножки, подвергая свою жизнь опасности.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Не устаем повторять отдыхающим: отойдите подальше от воды! Даже «несильная» волна может сбить с ног и унести в море, - предостерегает руководитель сочинской спасательной станции Василий Сомов.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Но наибольшему риску подвержены нетрезвые курортники, которым море по колено. Каждое лето в шторм тонут в районе Сочи несколько человек. Как правило, они бросаются в волну поздно ночью после ресторана, но выплыть уже не могут.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Летом пляжные территории курорта получили заключения Государственной инспекции по маломерным судам и Роспотребнадзора. Это дает право арендаторам начать их эксплуатацию.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

- И самое главное, на что необходимо сейчас обратить внимание – это работа матросов-спасателей. Они должны находиться на своих рабочих местах независимо от того, открыта ли на данный момент пляжная территория, – обратили внимание в департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Напомним, что начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о рисках отдыха на диком пляже, подробно описывая, какие неприятности таит в себе неблагоустроенная приморская зона.