«Время охладиться»: В Краснодаре парашютист из летного училища приземлился на кондиционер многоэтажки

Некоторые комментаторы подумали, что на дом напали дементры Фото: соцсети

8 июля утро одного из парашютистов летного училища началось достаточно странно. Парень не рассчитал траекторию и приземлился прямо на кондиционер одной из многоэтажек. Ткань зацепилась за сплит-систему на 13 этаже и стала площадкой для приземления.

- Ну и утро! Это напротив нашего окна. Муж пошутил, что там парашютист, оказалось правдой, - пишут пользователи в социальных сетях.

С парнем и кондиционером все в порядке. Парашютиста пустили домой и не стали жаловаться на проникновение в квартиру.

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