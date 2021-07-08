Ищите буй: В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно купаться в море после шторма

Стихия крушила все на своем пути Фото: Виктор КЛЮШКИН

РАЗРУШИЛО 7 ПЛЯЖЕЙ

Стихия, будто корова языком, слизала всю пляжную инфраструктуру в Краснодарском крае. Одного шторма хватило, чтобы фактически уничтожить семь пляжей в Сочи, нанести урон лазурным берегам Архипо-Осиповки и затопить курортные Джубгу и Лермонтово. И все это - в разгар сезона.

На регион выпала почти трехмесячная норма тропических ливней, переполнив горные реки через край.

Многие не ждут, а купаются и загорают уже сейчас Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ущерб от этого природного буйства только предстоит посчитать. Но пока думать об этом некогда. У туристов отпуск не ждет.

- Наши ребята работают в три смены. Мусор с побережья вывозится КамАЗами. Море постаралось и вынесло его тоннами, - говорит начальник департамента курортов Сочи Светлана Батяйкина. - И сложно даже сказать, сколько его мы уже вывезли.

Семь пляжей из 188 на курорте создают заново. Все, за что мы ценим «удобное дно», там теперь «стелят» с нуля.

Море разбило в щепки и пляжную инфраструктуру. Но каким-то чудом в этом кошмаре никто не погиб. Здесь все службы сработали на опережение, как по методичке, оповестив о надвигающейся стихии вовремя.

- Что могли, мы убрали, когда сказали, что будет шторм. А сейчас этими запасами делимся друг с другом: лежаками, зонтиками, креслами. Кто-то умудрился сохранить раздевалки, кто-то выловил столики. Так теперь и живем, - говорит «Комсомолке» один из арендаторов пляжа.

ТУРИСТА НЕ НАПУГАТЬ

Эксперты турпотока прогнозируют снижение спроса на курорты Краснодарского края. К ограничениям, введенным ранее из-за неблагоприятной эпидобстановки, добавятся опасения нарваться на непогоду.

Но она налаживается, а штормом, даже такой силы, как показывает практика, напугать русского туриста невозможно.

Все пляжи уже работают. Купаться в море, по показаниям эпидемиологов, разрешено.

- Пробы воды в норме. Никаких опасных инфекций не обнаружено, - сообщили в Роспотребнадзоре Краснодарского края.

Анапу, Геленджик, Кабардинку шторм пощадил. Здесь сейчас, судя по обстановке на пляжах, отдыхает полстраны.

А в Джубге отдыхающие спешат загорать Фото: Оксана КРУЧЕНКО

УБОРКА ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

В соседних Джубге и Лермонтово ситуация хуже.

- Ой, даже не знаю пока, когда мы закончим разбирать эти грязь и мусор, которые принесла с собой большая вода. У меня самого дома вода достигала полуметра. Пришла с гор, постояла полчаса и сошла. Но успела уничтожить почти все, что так тщательно готовили к сезону, - вздыхает глава Джубги Андрей Марьин.

На подмогу властям Туапсинского района пришли роты казаков. Но пока о возвращении курортного настроения нет и речи. Зато туристы, выбирающие эти места в основном за дешевизну, нисколько не рефлексируют.

Туристам некогда ждать, когда природа угомонится Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Разве ж их остановишь?! Неважно, что вокруг грязь и море буйное. У них отпуск, надо все успеть, - продолжает глава.

О пробах воды в районе Джубги и Лермонтово пока нет и речи. Но народ с удовольствием ловит волны еще бурлящего моря, не обращая внимания на бригады уборщиков на побережье.

- Помощь по уборке берега мало кто предлагает. В основном, если нужно что-то для Тик-

Большинство пляжей Сочи уже снова открыты для туристов с 8 июля Фото: Виктор КЛЮШКИН

Тока записать, для собственного пиара, - бурчит глава Джубги. - А местные вышли почти все.

ВАЖНО

Когда можно нырять в воду

В Роспотребнадзоре советуют не заходить в море, если на специальной пляжной вышке не появился разрешительный знак.

Зато соседняя Кабардинка, которую не тронул шторм, полна

- Обычно нельзя - это черный флаг. Белый или желтый - можно. У разрешенных пляжей есть буйки до безопасной глубины. Игнорировать эти оповещения ни в коем случае нельзя, - говорит официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова. - В морской воде, особенно после шторма, может содержаться много болезнетворных организмов. В воду попадает при таком явлении вся грязь, нанесенная реками. Именно поэтому необходимо дождаться проб воды. Кроме того, в Черном море вводят запреты на купание иногда из-за других опасных метео- и гидрологических явлений, таких как тягун (опасное донное течение). Запреты вводятся не просто так, нужно это учитывать для собственной безопасности.