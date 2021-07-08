Археологи откопали 17 древних погребений на месте строительства дороги

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В зоне строительства участков автомобильной трассы Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк идут масштабные раскопки. Там возраст 2,5 метрового кургана составляет четыре тысячи лет, его возвели в эпоху бронзы катакомбной культуры. В дальнейшем его использовали для захоронения местного меотского населения.

Сейчас на кургане археологи нашли уже около 17 интересных погребений. Среди них и античные сосуды для вины из северной Греции и Македонии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

– В последние годы объемы археологических исследований значительно возросли за счет реализации масштабных инвестиционных проектов, таких как возведение Крымского моста, реконструкция и строительство автомобильных дорог, газопроводов, портовых сооружений. Это дало огромный материал для изучения древней истории нашего региона – сказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

Археологи обнаружили и захоронения средних веков – железная конская упряжь и медная литая пуговица. Все они – символы Золотой Орды. Также специалисты нашли оборудованную огневую точку времен войны, от нее остались гильзы и обломок саперной лопаты.

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В настоящее время в Краснодарском крае идут масштабные раскопки шести памятников археологии. Копатели работают на месте строительства и реконструкции новой дороги федерального значения на территориях Славянского и Темрюкского районов. Там уже найдено несколько редких экспонатов. Из последних – россыпь античных монет (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).