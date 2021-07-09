На Кубани произошло ДТП со школьным автобусом, четыре человека пострадали

Фото пресс-службы ГИБДД по краю

Авария со школьным автобусом произошла в Каневском районе 9 июля. По предварительным данным, 68-летний водитель «Киа Сид» нарушил правила обгона, выехал на встречку и влетел в школьный автобус. «ГАЗелью» управлял 54-летний мужчина. К счастью, в момент аварии в автобусе детей не было.

Фото пресс-службы ГИБДД по краю

- В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажирка иномарки и пассажирка отечественного авто. Они были доставлены в больницу для обследования, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГИБДД по краю

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

- Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную скорость движения, учитывать дорожные и погодные условия, не допускать грубые нарушения, - добавили в ведомстве.

Фото пресс-службы ГИБДД по краю

Напоминаем, за выезд на полосу встречного движения лишают прав на срок до полугода или выписывают штраф в пять тысяч рублей.

Фото пресс-службы ГИБДД по краю

Ранее "Комсомолка" сообщала, что утром 9 июля на Кубани случилось еще одно ДТП с автобусом. В Сочи в аварии пострадали 12 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек

Проводится проверка (читайте далее)