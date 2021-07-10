«Зато от хлама избавились»: подтопленцы продолжают убирать дома после наводнения и даже еще шутят

Уже несколько дней будни Любови Самохиной и ее семьи выглядят вот так Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Утро субботы началось с похода в хозяйственный магазин. Вооружившись тряпками, перчатками, мусорными мешками и моющими средствами, мы отправились к женщине, которая живет в Горячем Ключе на улице Солнечный берег. Ее дом - в пойме реки Псекупс. И когда на город обрушилась стихия, его затопило одним из самых первых.

- Я проснулась в три часа ночи от того, что услышала звук шумящей воды на цокольном этаже, — делится с «КП»-Кубань» Любовь Самохина, хозяйка дома. - Разбудила мужа. Он спустился вниз и попытался закрыть окно, но не смог — его выбило потоком. Сама вода шла сразу с двух направлений: со стороны ерика и от дороги. - Мы попытались что-то спасти, но нам не удалось это сделать. Все затопило: насосную, газовый котёл, холодильную камеру и всю мебель, которая здесь была. Вода в доме поднялась примерно на 1,75 м, - говорит Валентина.

Дома залило речным илом Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Чтобы предупредить всех, кто спит, Любовь с мужем и соседями заводили машины, которые не успели утонуть, и сигналили. Так люди будили друг друга.

Люди будили друг друга сигналами машин, которые еще не успели утонуть Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Сейчас подтопленцы наводят порядки в домах и во дворах. На помощь пришли друзья, родственники и волонтеры. Во дворе у Любови Самохиной дружно отмывают мебель и помещения, выносят мусор и разбирают вещи. Несмотря на масштаб потери, хозяева дома держатся молодцом: разбирая затопленные вещи, они шутят: «Зато от хлама избавились!».

Половина мебели теперь отправится на помойку Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Напомним, из-за сильных ливней в Краснодарском крае реки вышли из берегов. Подтопило шесть районов. Больше всего досталось Сочи, Горячему Ключу, Туапсинскому, Северскому и Славянскому районам. В Горячем Ключе и Туапсе даже погибли люди.

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