Поклонник-бандит, обливший кислотой участницу конкурса красоты в Сочи, вышел из колонии и залег на дно

Рубен Григорян по прозвищу "Циклоп".

Трагическая история «Мисс очарование-1998» Элеоноры Кондратюк в свое время потрясла весь мир. Лицо 19-летней хрупкой девушки с белокурыми прядями в далеком 98-м сожгли серной кислотой. «Заказал» ее отвергнутый поклонник-бандит Рубен Григорян. Такова была месть мужчины, который получил отказ.

«Ты будешь плакать кровавыми слезами!»

Годы невероятной боли и отчаяния. Более двухсот сложнейших операций. Шрамы, рубцы и отторжение тканей. Полная слепота... То, что пережила Элеонора Кондратюк, страшно представить. О том роковом дне жертва зверя нашла в себе силы рассказать лишь спустя 19 лет.

- Одним апрельским днем мне перегородила путь машина. Из нее вышел здоровый, более чем двухметрового роста человек и, стесняясь, запинаясь, предложил познакомиться. Я отказалась, - писала в своей книге Элеонора Кондратюк. - Общие знакомые рассказали — он пользуется дурной славой - деньги добывает каким-то нечестным путем. Был женат, но жену в конце концов забрал от него под дулом пистолета ее отец. Истерик.

Этого мужчину звали Рубен Григорян. На голове у него был длинный шрам и протез вместо глаза, который он потерял во время бандитской разборки, за что и получил прозвище Циклоп.

Девушка просила ухажера отстать от нее и нигде не предостерегать. После недолгого затишья мужчина вновь стал донимать Элеонору своим внимание — уже более настойчиво.

17-летняя школьница, уроженка Дагомыса, на конкурсе красоты «Мисс Сочи» в 1998 году получила третье место, приз зрительских симпатий и титул «Мисс Очарование».

- Он вел себя истерично, с нарочитыми слезами, мольбами и просьбами. Затем прибавились манипуляции - грозил, что покончит с собой, если я не обращу на него внимания. Хотя я не давала ему никаких поводов... - вспоминала сочинка.

Позже он решил перейти к угрозам.

- Ты еще пожалеешь об этом и будешь плакать кровавыми слезами, но тогда уже никуда не денешься и сама ко мне прибежишь! - бросал «Циклоп» жуткие слова в адрес юной девушки.

Когда же понял, что взаимности от Элеоноры ему не ждать, от угроз перешел к делу...

Адская смесь для расправы с «непокорной»

План мести Рубен Григорян вынашивал не один день. Пачкать руки не стал - расправиться с «непокорной» должны были молодчики. Как позже выясняют следователи, он нанял абхазских уголовников Адгура Гочуа и некоего Романа Дбара за тысячу долларов, одну на всех, которая так и осталась только обещанной.

Что интересно, заказчик уехал в Ярославль и руководил адским процессом по телефону. На случай прослушки приказал называть себя русским именем — не Рубен, а Игорь. Более того, все ключевые фразы велел закодировать. Так что во время связи «облить кислотой» звучало как «привезти мандарины».

Само нападение организовали, когда Элеонора собиралась с подругой на пляж. Ее путь пролегал через родную школу — во дворе около здания к ней подбежал 20-летний парень и, резко схватив за волосы, вылил на лицо своей жертве гремучую смесь. Уже потом эксперты установят — это не просто кислота. Изверги смешали ее с растительным маслом, чтобы труднее было смыть. Вылитая кислота разъела глаза, дыхательные пути, кожу на лице, шее и плечах. Девушку в тяжелейшем состоянии доставили в больницу.

Элеонора последние 19 лет борется за свою жизнь и здоровье. Фото: Соцсети

«Возомнила из себя Клаудиу Шиффер»

После нападения Григоряна объявили в федеральный розыск. Оперативники по всей стране получили ориентировку на мужчину — по ней найти злодея оказалось легко. В одном из лесных поселков Карелии правоохранители приметили высоченного армянина (он выбивался на фоне местных – Авт.). Сотрудники районного отдела внутренних дел устроили засаду и вскоре задержали.

- Сопротивления никакого не оказал. Сразу понял, что бесполезно что-либо предпринимать, - рассказывал тогда начальник отдела организации розыскной работы управления уголовного розыска МВД Карелии Валерий Лагутин.

Когда изверга привезли на допрос, он уверял, что приехал в Карелию собирать деньги для лечения Элеоноры. Якобы он - соучредитель одной из фирм, которая занимается рубкой леса. Но при проверке оказалось, что все это вранье. А вот что действительно было правдой, так это его обида на сочинскую красавицу. Григорян считал, что Элеонора загордилась, заняв третье место на конкурсе красоты.

- Возомнила из себя Клаудиу Шиффер... - возмущался бандит, который решил наказать девушку за то, что она не отвечала на его ухаживания.

Позднее он даже признался, в своих страшных планах. Правда, по его словам, он приказывал облить кислотой только ее руку, но исполнитель «перестарался».

В итоге в суде буйный кавказский поклонник получил 11 лет. Его пособникам, покупавшим концентрированную серную кислоту, в которую для пущей убойности подмешали масло, - Артему Восканяну и Богосу Нубаряну дали по шесть и семь лет. Исполнителя нападения Романа Дбара убили в Абхазии во время обмена заложников в Гальском районе. Опознали его... по ожогам на лице – часть адской смеси во время нападения на Элеонору попала и на него. Второго, Гочуа, приговорили к скандально малому сроку - всего 5 годам лишения свободы.

В последние годы Элеонора живет в Европе.

В тюрьме сидел тихо, как мышка

Рубен Григорян мотал свой срок в Усть-Лабинской колонии. Как говорили правоохранители, жестокий воздыхатель сидел в камере тихо, как мышка, проблем персоналу не создавал. По некоторым данным, он организовал спортивную секцию и обучал «сидельцев» приемам рукопашного боя.

Поговаривали, что осужденный даже собирался ходатайствовать о помиловании, но, по всей видимости, его прошение не одобрили.

Отсидев весь срок, Рубен Григорян вышел на свободу и залег на дно. Ни в полицейских сводках, ни в судах его имя не всплывает. После колонии вновь мстить Элеоноре он не стал, жертва об угрозах в свою сторону не сообщала.

- Г. (так Элеонора называет бандита – Авт.) отсидел 11 лет в тюрьме, вышел на свободу и уже давно живет обычной жизнью, - писала Кондратюк в своей книге.

По некоторым данным, мужчина сейчас живет за пределами России, у него есть жена и дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участница конкурса красоты из Сочи, облитая кислотой, перенесла 200 операций

Трагедия, произошедшая с 19-летней красавицей, поразила всю страну, в это не могли поверить. После случившегося Эля долго не могла оправиться, она вела затворнический образ жизни, общаться с ней могли только самые близкие люди (читайте далее)

Пережила ад, но обрела счастье: Что стало с моделью Элеонорой Кондратюк, которую 20 лет назад поклонник облил кислотой

Модель пережила более двухсот операций, но все-таки нашла в себе силы жить (подробнее)