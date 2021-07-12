Макрофиты в Черном море 2021: причины, чем опасно и можно ли купаться

Море стало красным в Геленджике. Фото: @doctor.rudyk

Вода окрасилась в бордовый цвет в окрестностях Геленджика. Неестественный оттенок ее, оказывается, объясняется тем, что у берега расплодились макрофиты в Черном море 2021.

- Это простейшие водоросли, одноклеточные. Они бывают разных оттенков: либо красные, либо зеленые. И означать это может только одно - в воду штормом смыло большое количество органики. Это является условиями развития данного вида водорослей, - пояснил "КП" - Кубань" биолог Вениамин Голубитченко.

Обычно зеленые водоросли - камка - заполоняют побережье Анапы, придавая морю в этом районе вид болотца.

- Никакой опасности этот вид планктона для человека не несет. Но имейте ввиду, что раз они развиваются в данной местности, значит, вода здесь недостаточно чиста от органики, - пояснил специалист.

Любопытно, что водоросли способствуют очищению воды, усиливая процессы фитосинтеза.

К слову, в Черном море макрофиты представлены 250 видами, в Азовском море (включая лиманы и плавни) – 170 видами.

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