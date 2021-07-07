Тягун на Черном море в Анапе 2021: что это такое, чем опасен и как спастись

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Тягун на Черном море в Анапе 2021 – опасное природное явление. Только в июле он унес жизни минимум четырех человек: ребенка и трех мужчин. Они купались на пляже Ибица в Витязево.

По данным «КП» – Кубань», 13-летний юноша рванул в море, но быстро потерял контроль над волнами. Его затянуло тягуном. На помощь мальчику бросился отец и его друг. Только спасти парня они не смогли. Еще один мужчина, который наблюдал за происходящим на пляже, бросился на помощь, но тоже погиб.

Тягун на Черном море в Анапе 2021 – обычное явление. Его невозможно увидеть на поверхности воды. Тягун появляется так же быстро, как исчезает. Обычно это занимает доли секунды.

Так было в случае на пляже в Витязево. За несколько секунд сильное течение утянуло 13-летнего юношу. По словам экспертов, тягуны возникают у берега.

- Это случается, когда верхний слой воды вдоль участка направлен в сторону моря. Иначе говоря, вода уходит обратно в море с высокой скоростью. Если человек окажется внутри потока, его утянет на глубину, – говорят океанологи.

Тягун на Черном море в Анапе 2021 опасен для новичков. Во время отлива скорость течения может достигать 2,5 – 3 м/с.

Чем опасен тягун на Черном море в Анапе 2021? Он появляется неожиданно. За несколько секунд человек может оказаться в 15-20 метрах от берега.

Как спастись от тягуна на Черном море в Анапе 2021? Главное – не паниковать. Считается, что новички часто стараются грести изо всех сил. Только выплыть против течения непросто даже опытным пловцам.

Спасатели говорят, что нельзя расходовать все силы – следует плыть параллельно берегу. Когда тягун ослабнет, нужно возвращаться на пляж. Только важно соблюдать несколько правил: плыть под углом или под прямым углом, когда отбойное течение исчезнет.

Считается, что тягун на Черном море в Анапе 2021 относит человек на 15-20 метров. Затем отбойное снижение либо прекращается, либо становится не таким сильным. Так у человека появляется возможность выплыть в менее подвижную воду.

Что такое тягун на Черном море в Анапе 2021? Это обычные отливы от моря. Они никак не тянут человека на дно. Главное – обойтись без паники, подождать снижения скорости течения и отплыть в спокойные воды.