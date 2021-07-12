Прогрессивные технологии на службе офтальмологии

Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z.

Даже самое острое зрение с годами становится хуже. В процессе старения организма у всех без исключения людей начинает развиваться возрастная дальнозоркость — пресбиопия. Возрастной диапазон, при котором появляются первые признаки ухудшения зрения, может варьироваться, но чаще всего жалобы начинают возникать после 40 лет.

Тем не менее, сдаваться и приобретать очки вовсе не обязательно — на помощь могут прийти современные медицинские технологии. Вместе с офтальмохирургом клиники 3Z, врачом высшей категории Ириной Бобрышевой объясняем, как снова начать хорошо видеть без очков даже в зрелом возрасте.

Можно ли как-то избежать возрастной дальнозоркости?

Нет. Причиной пресбиопии является возрастное изменение состояния хрусталика. В молодости он имеет другой состав и строение – более эластичный и легко меняет форму, однако с возрастом аккомодационная способность глаза пропадает. Профилактических методик, которые могли бы предупредить или остановить возникновение возрастной дальнозоркости, не существует.

Ирина Бобрышева: «С возрастом на коже появляются морщины из-за потери влаги. Приблизительно тоже самое происходит и с хрусталиком. Он тоже стареет. От этого невозможно застраховаться».

Как понять, что началась пресбиопия?

Начинает ухудшаться зрение на близком расстоянии, расплывается изображение и текст. Вам приходится чаще отодвигать подальше от себя книгу или телефон, поэтому пресбиопию еще называют «болезнью коротких рук».

Не все при этом испытывают дискомфорт — это зависит от рода деятельности. Те, кто не очень часто читает, но, например, постоянно ездит за рулем, заметят проблемы со зрением позже тех, кто постоянно сидит за компьютером или любит читать.

Когда стоит обратиться к врачу? Можно ли вылечить возрастную дальнозоркость?

Врача-офтальмолога рекомендовано посещать ежегодно. Когда неудобства со зрением приводят к очевидному дискомфорту и снижению качества жизни – это уже серьезная проблема. Те, кто пытаются жить по-прежнему, начинают щуриться и сильнее напрягать глаза. От этого может повышается утомляемость и появляется головная боль.

Самый простой вариант — носить очки или контактные линзы. Однако для многих – это не выход. Эти методы коррекции не всегда удобны, особенно если человек привык к активному образу жизни. Из-за недостаточной информированности большинство людей думают, что проблему возрастной дальнозоркости невозможно решить иначе, как при помощи очковой коррекции. Однако, есть и другие возможности.

Ирина Бобрышева: «Из-за развившейся пресбиопии людям с уже имеющейся близорукостью, например, приходится покупать две или даже три пары очков — для дали, чтения и, например, для работы с компьютером. Существуют прогрессивные очки, которые имеют плавный переход в линзах, однако их стоимость достаточно высока – они не всем по карману. Кроме того, их нужно будет менять раз в пару лет, как и обычные очки, потому что зрение продолжит ухудшаться».

Какие еще есть способы? Операция решит проблему?

Хирургическое вмешательство действительно поможет избавиться от пресбиопии, однако для выявления противопоказаний к операции необходимо пройти диагностику.

В клинике 3Z пациенты с пресбиопией проходят полное обследование, им делают компьютерную томографию, которая позволяет изучить структурное состояние сетчатки и зрительного нерва, затем следует обследование у лазерного хирурга. После прохождения всех этапов офтальмохирург расскажет о здоровье глаз и о том, какой метод коррекции подойдет лучше всего.

Какие есть современные методы коррекции? Правда ли, что после операции очки не понадобятся всю жизнь?

В клинике 3Z применяют два наиболее современных метода хирургической коррекции зрения — имплантация пресбиопической факичной линзы и имплантация мультифокального искусственного хрусталика.

Имплантация мультифокального искусственного хрусталика позволяет заменить собственный хрусталик, утративший эластичность, на искусственный. Таким образом устраняется пресбиопия и корректируется астигматизм (если он был).

Ирина Бобрышева: «Как правило, это мультифокальные хрусталики, которые позволяют хорошо видеть и вдали, и на близком расстоянии, и на среднем. Перед коррекцией мы всегда ведем беседу о том, чем пациент занимается, какое расстояние для него в приоритете. Например, если человек не сидит за компьютером, но постоянно ездит за рулем – это может быть один тип хрусталика, а если наоборот, то это уже другая линза».

Имплантация пресбиопических факичных линз не предполагает замены хрусталика. То есть мы сохраняем природный хрусталик и ставим искусственную линзу. Эти линзы позволяют видеть на разных расстояниях. При необходимости линзы можно будет заменить на новые в соответствии с актуальными оптическими изменениями глаза.

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Этот тип коррекции подходит пациентам, у которых снизилась острота зрения, однако хрусталик не потерял аккомодационных свойств. Очевидные плюсы метода: сохраняется анатомия глаза, человек видит на любых привычных фокусных расстояниях.

Ирина Бобрышева: «Действительно, есть пациенты, которые не хотят убирать собственный хрусталик, но хотят видеть хорошо без очков. Им можно предложить имплантацию пресбиопической факичной линзы».

Это больно? Как долго длится операция? Есть ли противопоказания?

Операция проводится под местной анестезией и длится в среднем 7 – 10 минут. Операция делается сначала на один глаз, а уже на следующий день или через день можно оперировать второй глаз.

И.Б.: «Если не появляется никаких изменений глаза, то ограничений по медицинским показаниям для проведения операции нет.»

Сколько длится восстановление? Когда можно будет сесть за руль, пойти в тренажерный зал, бассейн?

Восстановительный период продолжается от одного дня до нескольких недель. Зрительные нагрузки пациентам разрешены сразу же после операции.

В течение месяца необходимо воздержаться от физических нагрузок. Из-за риска трамвоопасности на этот же период исключаются контактные виды спорта, групповые игры — футбол, баскетбол и др.

Ирина Бобрышева: «За руль можно садиться на следующий день. Работать за компьютером — тоже. В тренажерный зал можно, но без фанатизма. В течение месяца лучше себя поберечь. То же самое касается и бассейна. Не такая чистая вода бывает в бассейнах и других водоемах и, чтобы не занести инфекцию, лучше на некоторое время воздержаться».

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