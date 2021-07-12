Алина Загитова нашла в Сочи бездомного котенка и ищет ему хозяев

Алина Загитова на чемпинате Европы в 2018 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приехала в Сочи. Здесь у девушки проходят концерты и интервью, но между делом звезда успевает и отдохнуть – погулять, освоить вейк-серфинг и сходить в кафе.

Фото: instagram.com/azagitova

Поездка на юг России не обошлась и без добрых дел. Алина нашла на дороге милого черного котенка и опубликовала с ним сторис.

Фото: instagram.com/azagitova

-Сочи! Нашла котенка, очень добрый и ласковый. Ищем для него таких же хозяев, - написала в своем Инстаграм-аккаунте Загитова.

16 июля у Загитовой в Сочи будет большое ледовое шоу «Руслан и Людмила», а затем звезда отправится домой. Надеемся, что к этому времени хозяин котика точно найдется.

Напомним, фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд на Олимпиаде в Корее в 2018 году. Девушка набрала 82,92 балла в короткой программе и стала знаменитой на всю планету благодаря такому рекорду в свои 15 лет!

Знаменитая спортсменка родом из Ижевска, но сейчас с семьей живет в Москве. Помимо Олимпиады, у девушки много других наград. Она стала любимицей публики, и часто выступает на больших ледовых шоу как в России, так и зарубежом.

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