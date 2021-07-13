Износ инженерных сетей и отсутствие контроля: что привело к взрыву в гостинице Геленджика

Фото: администрации края.
Трехзвездочная гостиница, расположенная в самом сердце Геленджика на улице Совесткой, сейчас больше похожа на здание после бомбежки. Из-за взрыва, который прогремел в продуктовом на первом этаже. А случилось все ранним утром, когда продавец магазина пришла на работу и включила свет в помещении.
Как говорят специалисты, то, что случилось в Геленджике, сравнимо с банкой, в которой смешали воздух и газ, а затем подожгли. Если кислорода мало, то будет небольшой взрыв. Но если увеличить процент воздуха, то рванет как взрывчатка. И для этого достаточно даже маленькой искры. Судя по всему, возникла она как раз при нажатии на выключатель. Из-за утечки газ скопился в торговом зале за ночь. Поскольку снаружи помещение было наглухо закрыто антивандальными роллетами, газу некуда было выходить. И, скорее всего, сотрудница магазина даже не успела толком почувствовать запах.
- Чаще всего в роли одоранта используют этил меркаптан, который содержит до 50% серы и имеет резкий запах. Его добавляют в природный газ в таком количестве, чтобы запах был слышен при концентрации газа в воздухе, - объясняет специалист-взрывотехник с многолетним опытом Дмитрий Симкин. - Но газовзрывная смесь, как правило, не сильно концентрированная, то есть может толком бьющего в нос запаха и не иметь.
Взрыв был такой силы, что повреждены были не только стекла и внутренние конструкции первого этажа. Обломки усеяли всю дорогу поблизости. Ударная волна перевернуло как спичечный коробок автомобиль, припаркованный в 10 метрах от торговой точки.
Люди, проживающие на соседних кварталах, говорят, что почувствовали взрывную волну.
- В комнатах тряслись стены, качалась люстра. Сначала подумали, что это землетрясение. Но потом поняли, что незадолго до этого прогремел взрыв, а значит дела серьезнее, - говорят жители Геленджика.
Более того, одна из стен здания рухнула и придавила человека. Спасти его не удалось. Кроме того, пострадали трое мужчин, одна женщина (та самая продавщица, включившая свет) и 14-летняя девочка. Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
- Основная версия — нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования персоналом гостиницы, - говорит источник в городской службе технадзора.
Фото: администрации Геленджика.
Также будет проверена версия неисправности оборудования. Большинство экспертов говорят, что причиной утечки газа в магазине мог стать именно износ инженерных сетей. А это серьезное нарушение! Почему торговую точку перед курортным сезоном не обследовали на предмет безопасности газового оборудования, предстоит выяснить правоохранителям.
Кроме того, эксперты собираются проверить, не было ли в помещении незаконных перепланировок.
- Это создает дополнительную опасность во всех домах. Их делают незаконно, ни с кем не согласуют, - говорит специалист в городской службе технадзора. – Безусловно, собственник помещения мог сэкономить на самом оборудовании, приобрел, к примеру, технику подешевле или, что еще хуже, сам подключил. Это делать категорически запрещено!
Также неотъемлемой частью при вводе в эксплуатацию оборудование проверяется на пригодность вентиляционные каналы. Не исключено, что владелец торговой точки мог сэкономить и на этом – хотя обслуживание в год обходится около 1000 рублей.
НА ЗАМЕТКУ
Как проверить туристу, безопасно ли газовое оборудование
- Потребитель услуг, в том числе и туристических, имеет право требовать любой документ, чтобы удостовериться, все ли в порядке с оборудованием. Если речь идет о гостинице, то администратор по просьбе постояльца обязана провести «экскурсию» по средству размещения и продемонстрировать, что поводов для беспокойства нет, - говорят в краевом Роспотребнадзоре.
Фото: администрации Геленджика.
В случае, если человеку отказывают, то это уже причина задуматься, а стоит ли останавливаться в данном гостевом доме.
А вот торговую точку проверить клиенту сложнее. Магазины – это частная территория и там хозяин может просто выпроводить на улицу любопытного покупателя. Да и распознать, что в крохотном продуктовом что-то не так, очень сложно – ведь самое опасное скрыто от посторонних глаз.
КОММЕНТАРИЙ СК
По поручению и.о. руководителя СКР по краю Андрея Маслова на место выехала следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов ведомства.
- Во время расследования будет установлена точная причина хлопка и все обстоятельства произошедшего, — сообщила пресс-служба кубанского Следственного управления СКР.
Известно, что уже возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых человек (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
А В ЭТО ВРЕМЯ
Отельеры в Геленджике отреагировали на новость о проверках после взрыва в гостинице
По словам многих владельцев бизнеса, надзорные органы найдут изъяны в любой гостинице на курорте.
- Обычно перед открытием сезона мы проверяем все системы жизнедеятельности: газ, электричество, водоснабжение. Мы все прекрасно понимаем, что случись что, это повлечет уголовную ответственность, - говорит управляющая одного из отелей курорта Вероника Кораблева. - Что мы ждем?! Штрафы сейчас последуют, вот что. Идеального состояния нет ни у кого.
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