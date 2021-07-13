Нагрели сковороду: Краснодарский край захватывает африканская жара

Медики советуют в такую жару пить больше жидкости и не носить темную одежду

«Рвану на юга - там тепло!», - грезят многие туристы, желающие отдохнуть летом на курортах Краснодарского края. Многие мечтают об отпуске на Кубани, представляют, как будут нежиться под солнечными лучами, купаться в море и есть спелые фрукты. Но вместо этого сталкиваются с невыносимой жарой, которая рушит все планы.

В этом году она бьет все рекорды! Не выдерживают даже самые стойкие. Столбики термометров достигают +37 градусов! И это - в тени! На солнце – за сорок. Такие аномальные температуры были в Краснодарском крае 21 год назад. Тогда столбики термометров подпрыгивали до 40, 3 градусов.

- В настоящее время температурный фронт идет с Восточных административных районов: Ставропольского края, Калмыкии и Поволжья, - сообщил сайту «КП»-Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования Краснодарского края Александр Колесник.

На сегодняшний день температура воздуха достигает 36-37 градусов. Такая ситуация продержится в крае до конца текущей недели, а далее - температурный фон пойдет с северной части Африки, и температура вырастет до 39 градусов. По данным синоптиков, спад температуры ожидается лишь к концу июля , но всего на несколько градусов.

- Температура воздуха будет 30-32 градусов, не сорок, конечно, но и не слишком прохладно, - говорит Александр Колесник.

Из-за сильной жары не выдерживают подстанции, часть краснодарцев периодически остается без света. А ночью, 13 июля, от высокого напряжения на улице Восточно-Кругликовской загорелся трансформатор. Чтобы пережить такое пекло, необходимо, конечно, сидеть дома или в офисе под кондиционером. А еще пить много воды - в 1,5 раза больше обычного! Это позволит спасти организм от обезвоживания. На улицу с собой тоже стоит захватить воду. И не бутылочку, а термос - чтобы она была прохладной. Не носить ничего черного и темного, лучше одеваться в белое, не забывать про головной убор и солнцезащитные средства для кожи.