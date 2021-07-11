Как нам выжить? Синоптики ошарашили прогнозом погоды на 11-12 июля в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +39 градусов в тени, однако на солнце отметки будут еще выше. Фото: Евгения ХИЛЬКО

После наводнения, которое случилось сразу в нескольких районах Краснодарского края, на Кубань идет другое стихийное бедствие - адское пекло. Жара уже доставила немало хлопот не только жителям региона, но всевозможным аварийным службам. Тяжелей всего приходится электрикам – ремонтные бригады выезжают на вызовы людей постоянно. А сейчас синоптики ошарашили прогнозом погоды на 11-12 июля в Краснодарском крае.

Как говорят метеорологи, изнуряющая жара, испытывающая Кубань на прочность с начала июля, только набирает обороты. В ближайшие дни ожидается ее пик. Томительный зной устраивает антициклон, который сейчас царит на Кубани. Сильный жар от раскаленного солнцем воздуха каждый день пытается бить температурные рекорды. Не исключено, что в этот раз исторический максимум все же будет обновлен.

- 11 июля, а также 12 июля в северной и восточной половине края ожидается сильная жара, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела краснодарского гидрометцентра Светлана Попова. - Температура воздуха достигнет +39 градусов. Такие отметки относятся к категории опасного явления.

Спасатели даже объявили экстренное предупреждение из-за такого дикого пекла.

- Экстренное предупреждение по сильной жаре на территории края будет действовать с 11 по 12 июля, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В связи с этим высока вероятность возникновения лесных пожаров, возгораний на сельхозугодиях и в лесополосах.

Стоит сказать, что о чрезвычайной пожароопасности спасатели предупреждали и ранее. Когда на улице стоит сухая и солнечная погода, а температурные отметки зашкаливают, разжигать костры категорически запрещено. Огонь может перекинуться на ближайшие населенные пункты, линии электропередач, хозяйственные или промышленные объекты. Кроме того, в регионе просят туристов не оставлять после пикников мусор на природе - это тоже может стать причиной пожара.

Как спастись от жары.

ВАЖНО!

Сигнализировать в МЧС можно по номеру телефона 101, если вы заметили огонь в лесу или в поле.

НА ЗАМЕТКУ

Советы спасателей

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.

- Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара, - советуют в краевом ГУ МЧС. - В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание).

БУДЬ В КУРСЕ!

Как выжить в сильный зной

О том, когда жители Кубани смогут почувствовать прохладу, пока не ясно. Похоже жара к нам пришла всерьез и надолго. Потому врачи уже сейчас бьют тревогу.

- Прежде всего, в такую сильную жару в зоне риска находятся пожилые люди, гипертоники, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, - объясняет «КП» - Кубань» врач-методист Центра медицинской профилактики минздрава края Александр Горячев. - Тяжело высокие температуры переносят и малыши. Этим людям нужно быть особенно осторожными и лишний раз на улицу не выходить.

Медик советует, что прогулки, если и планировать, то только на раннее утро или поздний вечер. Для выхода на улицу лучше отдать предпочтение светлым хлопчатобумажным вещам, и забыть о синтетике на время зноя. Если стало дурно в транспорте, обязательно смочите водой виски и внутренние стороны рук - это поможет охладить тело и снизит давление.

В зной нужно пить в 1,5 раза больше, чем обычно, даже если не чувствуется жажды.

- Сладкие напитки, молоко, компот - это не считается. Восполнять нехватку жидкости в организме нужно простой водой, причем лучше негазированной, - добавляет Александр Горячев.

КСТАТИ

Какие температурные рекорды побьет нынешняя жара

11 июля

Краснодар 37,1°С (1996)

Армавир 37,2°С (2018)

Сочи 34,4 °С (1996)

Красная Поляна 34,2 °С (1996)

Анапа 34,5 °С (2002).

12 июля

Краснодар 37°С (1980)

Армавир 37,3°С (2020)

Сочи 36 °С (2014)

Красная Поляна 35 °С (1980)

Анапа 35,4 °С (2020).

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