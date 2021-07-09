Когда можно купаться в Черном море после шторма в Краснодарском крае 2021: сколько ждать после бури, есть ли опасность и чего нельзя делать Фото: Виктор КЛЮШКИН

На неделе на Кубань обрушились ураган, грозы и штормы. Они накрыли все побережье Черного моря. За несколько часов пляжи курортов Краснодарского края буквально смело.

Стихая успокоилась спустя сутки. Так у туристов возник вопрос: когда можно купаться в Черном море после шторма в Краснодарском крае 2021. Ведь за сутки на курорт выпала почти месячная норма ливней. Из-за этого горные реки били через край.

Когда можно купаться в Черном море после шторма в Краснодарском крае 2021, вопрос еще открытый. Только туристов понять можно: отпуск у людей короткий, и проводить его в номерах никто не хочет.

Сейчас стихия осталась позади. Пляжи кубанских курортов уже принимают гостей. Только желающих так много, что найти свободное место на берегу очень сложно.

Купаться в Черном море после шторма в Краснодарском крае 2021 уже можно. Ждать после бури людям пришлось недолго – около суток. Этого хватило коммунальщикам, чтобы расчистить берег от мусора.

По словам эпидемиологов, опасность купаться в Черном море после шторма в Краснодарском крае ушла.

- Пробы воды в норме. Никаких опасных инфекций не обнаружено, – рассказали «КП» – Кубань» в Роспотребнадзоре Краснодарского края.

Сколько ждать после бури?

Этот вопрос волновал туристов в понедельник. По словам специалистов, заходить в воду нельзя, пока на пляжной вышке не появился разрешительный знак.

Купаться в Черном море после шторма в Краснодарском крае 2021 было нельзя как минимум два дня. На курортах было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели дежурили на пляжах и просили людей покинуть берег моря. Слишком высокими были волны.

- Обычно нельзя - это черный флаг. Белый или желтый - можно. У разрешенных пляжей есть буйки до безопасной глубины. Игнорировать эти оповещения ни в коем случае нельзя, – говорит официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

Чем опасно купание в Черном море после шторма в Краснодарском крае 2021?

После бури в воде содержится много болезнетворных организмов.

- В воду попадает при таком явлении вся грязь, нанесенная реками. Именно поэтому необходимо дождаться проб воды, – говорят в Роспотребнадзора

Чего нельзя делать во время купания в Черном море после шторма в Краснодарском крае 2021?

Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних заплывов. Например, в Анапе распространено такое явление, как тягун. Оно утягивает человеку на большую глубину.