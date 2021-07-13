Гостиницы Адыгеи начнут требовать сертификат о прививке или отрицательный тест на коронавирус

Правила не распространяются на детей до 16 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

К новым правилам заселения туристов в Краснодарском крае присоединилась и Республика Адыгея. Теперь для того, чтобы заселиться в отель, туристам нужно будет показать сертификат о прививке или отрицательный тест на коронавирус. Новое требование касается не только путешественников, но и всех сотрудников туристической отрасли.

Такое решение принял глава республики Мурат Кумпилов на заседании регионального опрештаба. В нем принял участие и министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. Он рассказал, что на 13 июля в регионе болеет коронавирусом 15487 человека, из них 586 на лечении, а выздоровевших – 14631 человек.

- Сегодня крайне важно не допустить новых всплесков заболеваемости. Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора, – прокомментировал глава Адыгеи.

Кроме того, республика вводит и ряд ограничений. Нельзя проводить массовые, спортивные и культурные мероприятия, а также свадьбы. Разрешение есть только на мероприятия, проводимыми органами государственной власти. Правда и на них можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за три дня до события или же сертификатом о вакцинации.

В остальном правила для туристов и жителей такие же, как и в Краснодарском крае. У всех должен быть сертификат о прививке, отрицательный ПЦР-тест или же справка о том, что он переболел коронавирусом. Единственное отличие от Кубани – все правила о вакцинации не действуют для детей до 16 лет включительно (в Краснодарском крае до 14 лет). А также сотрудники старше 65 лет и лица, не имеющие справок о вакцинации, должны работать удаленно.

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С каждым днем число людей, которые получили защиту от коронавируса, растет. Больше всего желающих прививиться в Краснодаре. По последним данным, в кубанской столице вакцину получили почти 219 765 человек. Это лучший показатель в регионе (читать далее).