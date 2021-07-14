Не выдержал равнодушия: на Кубани пенсионер жестоко убил свою семью из-за наследства

Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении пенсионера

14 июля заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 64-летнего пенсионера, который напал на пять человек, двоих из которых убил. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Кубани.

Напомним, кровавая резня случилась в станице Павловской 25 ноября 2020 года. Там 64-летний мужчина жил со своей 70-летней супругой, помогал ей по хозяйству и поддерживал небольшой бизнес – у них в поселке было несколько своих магазинчиков. Все дома и ларьки у женщины были от первого брака, а еще взрослых два сына.

Время шло, и пенсионерка решила составить завещание. Правда нового мужа-помощника исключила из списка наследников, не оставив ему ничего. Когда тот узнал о предательстве, пришел в ярость и убил супругу одним ударом ножа. А после в неадекватном состоянии схватил охотничье ружье и поехал убивать ее сыновей.

Он приехал в дом к первому сыну и стал целиться тому в голову. Мужчину спасла супруга – она предупредила любимого, а потом и вовсе укрыла его собой. Правда, в это время пенсионер все же успел выстрелить картечью в 41-летнюю женщину. Дед стрелял не переставая, но пара все-таки успела захлопнуть дверь и скрыться.

Еще больше разозленный от неудавшегося нападения, пенсионер выдвинулся к дому второго сына. Там супруга тоже успела предупредить мужа о нападении. Однако от смерти его это не спасло. Убийца схватил в машине нож и зарезал своего обидчика.

К тому моменту вся станица уже стояла на ушах. На место преступления выехали сотрудники ДПС и пытались остановить пенсионера, но тот направил на них ружье и потребовал выпустить его, иначе он откроет огонь. Но как только дед положил ружье, его тут же задержали.

Сейчас он находится под стражей.

- Вину в совершении инкриминируемых преступлений мужчина признал в полном объеме, дал подробные показания о своих действиях, согласующиеся с установленными по делу фактическими данными, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Убийце грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.