Как в Египте: Кубани угрожает африканский уровень ультрафиолета

Фото: Виктор КЛЮШКИН.

Кубанцам и отдыхающим на побережье Краснодарского края предстоит пережить очень жаркую пору. Пик зноя, по прогнозам синоптиков, придется следующую неделю - с 19 июля на улице будет ад, не иначе. Отметки на термометрах в тени дойдут до +40! Но уже сейчас специалисты отмечают опасность солнца! Индекс ультрафиолета в регионе сейчас сопоставим с африканскими странами.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в тот момент, когда кубанские города раскаляются от жары, индекс ультрафиолетового излучения достигает опасного «оранжевого» уровня. Это высокий показатель и уже достаточно опасный для человека. Именно такой фиксируют в последние дни. При этом уже с 15 июля в кубанской столице, как и в соседних районах, ожидается уровень излучения в спектре солнечного света 10 единиц.

Без защитного крема лучше на солнце не появляться, а по возможности лучше и вовсе избегать прямых лучей. По словам специалиста, период опасной активности солнца — с 11.00 до 14.00.

Доктора настаивают - альбиносам, людям с пигментными пятнами и большим количеством родинок нужно максимально защищаться от опасного пекла. Солнце для них - враг.

- Рак кожи может возникнуть у любого, но большему риску подвержены именно эти люди. Осторожными нужно быть и тем, у кого сахарный диабет, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» главный врач Клинического кожно-венерологического диспансера Краснодара Михаил Глузмин. - Из-за болезни их кожа и так более сухая, а солнце нанесет еще больший вред

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нагрели сковороду: Краснодарский край захватывает африканская жара

На Кубани продолжает бушевать аномальный зной (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскаленный котел: в Краснодарский край пришла опасная жара

Как говорят метеорологи, изнуряющая жара, испытывающая Кубань на прочность с начала июля, только набирает обороты. В ближайшие дни ожидается ее пик. Томительный зной устраивает антициклон, который сейчас царит на Кубани. Сильный жар от раскаленного солнцем воздуха каждый день пытается бить температурные рекорды. Не исключено, что в этот раз исторический максимум все же будет обновлен (продолжение)