Стадион построили за год. Фото: ФК "Краснодар"

17 июля пройдет первый официальный матч на новом стадионе ФК «Краснодара»

В гости приедут футболисты «Алании» из Владикавказа

В эту субботу, 17 июля, пройдет первый официальный матч на новом стадионе ФК «Краснодар». В гости приедут футболисты «Алании» из Владикавказа. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

Новую арену построили на улице Посадского, недалеко от первой. Она вмещает в себя семь тысяч зрителей. На ней могут проходить матчи молодежного Евро-2021, стадион указан в заявке РФС наряду с уже действующим стадионом «Краснодара». На строительство такого масштабного проекта ушел всего год. Он также принадлежит меценату Сергею Галицкому.

Напомним, что главный стадион ФК «Краснодар» распахнул двери в 2016 году. Его вместимость составила более 35 тысяч мест. Это самая современная арена в России и построена она за счет средств предпринимателя Сергея Галицкого

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Галицкий может лишиться стадиона «Краснодар»

Сергей Галицкий может лишиться стадиона «Краснодар». С таким предложением выступила компания Diversus Group. Она предложила создать единую систему управления стадионами и ледовыми дворцами в России (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).