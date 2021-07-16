Самое аномальное лето: синоптик рассказал, когда отступит зной и будет ли жарким август в Краснодарском крае

Фото: Иван ВИСЛОВ.

Сейчас в Краснодарском крае царит аномальная пустынная жара. Причем ее пик придется в конце недели, когда отметки взлетят до 42 градусов в тени! В такой зной на улице находиться невыносимо. Даже на побережье, где высокие температуры переносятся легче, туристы жалуются на небывалую жару. Совсем скоро, как говорят синоптики, жителей и гостей региона ждут погодные послабления - благодаря воздушным массам, которые движутся с запада, на Кубани станет посвежее. Но большинство людей волнует, какая погода ожидается в августе, отступит ли зной.

Итак, хорошие новости для тех, кто планирует загорать на море. В августе на Кубани, как правило, стоит знойная жара, лишь изредка сбиваемая ливнями и грозами. Воздух нередко прогревается до отметки в +33-35 градусов. Так что за температуру воды в Черном море можно не переживать - купальный сезон продолжается. А вот по ночам уже появится больше шансов насладиться долгожданной прохладой.

Из-за разницы температур над морем часто появляются водные воронки, которые зачастую лишь пугают отдыхающих. «Танцуют» над морской гладью они всего пару минут, а после исчезают.

Словом, каких-то аномалий метеорологи не ждут - август на Кубани ожидается в пределах нормы.

- Если брать погоду на август, то значение осадков, температуры воздуха, силы ветра не будут значительно отличаться от среднемноголетних, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - Но не исключаем, что в отдельные дни количество осадков может быть выше нормы.

Правда, синоптики долгосрочных прогнозов не любят, потому что вероятность снижается в разы. Но все же предупрежден - значит вооружен.

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Как говорят метеорологи, изнуряющая жара, испытывающая Кубань на прочность с начала июля, только набирает обороты. В ближайшие дни ожидается ее пик. Томительный зной устраивает антициклон, который сейчас царит на Кубани. Сильный жар от раскаленного солнцем воздуха каждый день пытается бить температурные рекорды. Не исключено, что в этот раз исторический максимум все же будет обновлен (продолжение)