Как выглядит первый в России пляж COVID-free

Бесковидный пляж заработал в Сочи Фото: Сергей Лисицын

В Сочи заработал пляж, свободный от коронавируса. Чтобы на него попасть, на входе нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Главное здесь - безопасность Фото: Сергей Лисицын

Впустят позагорать в безопасности также переболевших инфекцией, но при наличии справки. Вы и окружающие в безопасности, если были инфицированы коронавирусом не более полугода назад. Если дольше - пора прививаться.

Сюда попасть можно только со справкой Фото: Сергей Лисицын

И для этого в Сочи все есть. Мобильные пункты вакцинации работают в крупнейшем городском торговом центре - "Море Молл". А скоро, обещают, появится возможность сделать прививку и в некоторых гостиницах.

Отдыхать здесь очень комфортно Фото: Сергей Лисицын

Зато пляж принимает гостей. Он обставлен удобной пляжной мебелью.

Посетители уже устремились сюда Фото: Сергей Лисицын

- Это пляж с развитой инфраструктурой. Но главное его преимущество - безопасность, - рассказала замглавы города Ирина Петухова.

Температура воды стала комфортной Фото: Сергей Лисицын

Напомним, с 1 августа заселиться в гостиницы, отели, санатории и пансионаты можно при наличии прививочного сертификата или ПЦР-теста. Но в течение трех дней турист обязан будет сделать прививку от коронавируса. Для этого на курортах Краснодарского края откроют дополнительные пункты вакцинации.