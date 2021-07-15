На курортах Кубани откроют пункты вакцинации в крупных отелях и санаториях

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На курортах Краснодарского края откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в больших отелях и санаториях.

- Пункты откроются прямо в гостиницах. Их точное количество пока неизвестно, этот вопрос прорабатывается, - сообщает оперативный штаб Кубани.

Напомним, власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом до 30 тысяч рублей. Приехать на курорт возможно и только с отрицательным тестом, однако только если в течение дня турист обратится в прививочный пункт за вакциной. Иначе будет штраф по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».